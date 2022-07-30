القوة المشتركة #مصراتة التابعة للدبيبة تحذر في بيان لها اللواء المُقال من جهاز ا

القوة المشتركة #مصراتة التابعة للدبيبة تحذر في بيان لها اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية أسامة #جويلي بعد تصريحاته بشن حرب لإزاحة #الدبيبة من رئاسة الحكومة في #طرابلس وتمكين #باشاغا.

– تصريحات #جويلي الأخيرة عبر وسائل الإعلام هي إعلان انقلاب متكامل الأركان ودعوة للحرب باسم الشرعية والقانون وهذا أمر غير صحيح.

-نؤكد وقوفنا الكامل مع الدبيبة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.

– نؤكد جاهزيتنا للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الانقلاب بقوة السلاح وإعادة #ليبيا لحكم العسكر. #السبق

2022-07-30 01:51:20

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