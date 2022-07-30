القوة المشتركة #مصراتة التابعة للدبيبة تحذر في بيان لها اللواء المُقال من جهاز ا

القوة المشتركة #مصراتة التابعة للدبيبة تحذر في بيان لها اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية أسامة #جويلي بعد تصريحاته بشن حرب لإزاحة #الدبيبة من رئاسة الحكومة في #طرابلس وتمكين #باشاغا.
– تصريحات #جويلي الأخيرة عبر وسائل الإعلام هي إعلان انقلاب متكامل الأركان ودعوة للحرب باسم الشرعية والقانون وهذا أمر غير صحيح.
-نؤكد وقوفنا الكامل مع الدبيبة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.
– نؤكد جاهزيتنا للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الانقلاب بقوة السلاح وإعادة #ليبيا لحكم العسكر. #السبق
2022-07-30 01:51:20
1659145880
أضف تعليقـك