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القوة المشتركة #مصراتة التابعة للدبيبة تحذر في بيان لها اللواء المُقال من جهاز ا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القوة المشتركة #مصراتة التابعة للدبيبة تحذر في بيان لها اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية أسامة #جويلي بعد تصريحاته بشن حرب لإزاحة #الدبيبة من رئاسة الحكومة في #طرابلس وتمكين #باشاغا.
– تصريحات #جويلي الأخيرة عبر وسائل الإعلام هي إعلان انقلاب متكامل الأركان ودعوة للحرب باسم الشرعية والقانون وهذا أمر غير صحيح.
-نؤكد وقوفنا الكامل مع الدبيبة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.
– نؤكد جاهزيتنا للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الانقلاب بقوة السلاح وإعادة #ليبيا لحكم العسكر. #السبق

2022-07-30 01:51:20

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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