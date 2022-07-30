نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (30/07/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني إلى بحري على ساحل زوارة ويكون براني إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش إلى بحري على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون غربي على ساحل شحات وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم وبوم الغد إلى (25) عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم ويوم الغد على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق

• درجة حرارة سطح البحر (24 – 27) مْ.

• الرؤيـة جيدة.