قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز”، إنها كانت نبّ

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز”، إنها كانت نبّهت إلى أن الطبقة السياسية في ليبيا تبحث فقط عن المناصب بدلا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.

وأضافت “وليامز”، في تصريح للعربية “إن الطبقة السياسية لا تهتم بإعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.. والتظاهرات كانت ردة فعل على عدم قدرتهم على الاتفاق على الإطار الدستوري.

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