التحذير البحري للصيادين 🌊🌊🌊💨:
ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
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بداية الصلاحية:
يوم السبت 2022/07/30 الساعة 14:00 محلي.
نهاية الصلاحية:
يوم الأحد 2022/07/31 الساعة 23:00 محلى.
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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية
باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية
#المركز_الوطني_للأرصادألجوية
التحذير البحري للصيادين : ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة على بعض من مناطق
التحذير البحري للصيادين 🌊🌊🌊💨:
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