مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز:

– الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية تتبع مصالحها الخاصة.

– حذرت جميع الأطراف الليبية بعد فشل إجراء الانتخابات من أن الطبقة السياسية ستلعب ما وصفته بدور الكراسي الموسيقية بدلا من إعادة توجيه البلاد إلى المسار الانتخابي.

– المظاهرات التي شهدتها عديد المدن الليبية مؤخرا، جاءت كرد فعل تجاه عدم قدرة الطبقة السياسية في الوصول لتوافق حول الإطار الدستوري، لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، ولأن هناك بعض الأشخاص اختطفوا المستقبل السياسي للبلاد.

– هناك جيل ضائع في ليبيا بعد 11عاما من الانقسامات والفساد والفوضى والافتقار للحكم السليم.

– هناك كيانات ليبية هجينة مرتبطة بالدولة نهبت مئات الملايين من الدولارات، والطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا بأنها تريد استمرار الحكومات المؤقتة.

– ليبيا تعاني من الفساد والافتقار إلى الشفافية وسوء الحكم، وهناك عملية استفهام حول توقيت كل ذلك.

– الدستور لا يجب أن يفصَّل أو يكتب لتلبية طموحات أي شخص، بل يجب أن يكتب من أجل الشعب لتحديد المبادئ الأساسية.

– تم إنجاز الكثير من العمل في هذا الصدد ووجود مرونة “مدهشة”، وعلى الطرفين تجاوز عائق متطلبات التأهل للوصول إلى أول انتخابات رئاسية في ليبيا.

– العنف غير مقبول على الإطلاق في ليبيا ، وعنف الجماعات المسلحة في ليبيا يستوجب الجزاء، ولا توجد أي مساءلة لمرتكبي الانتهاكات في ليبيا.

– البعثة حققت تقدما جيدا على المسار العسكري مع اجتماعات اللجنة العسكرية بليبيا والقيادات العسكرية شددت على ضرورة إجراء الانتخابات لتوحيد المؤسسات في ليبيا ، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية يقودها الليبيون بالكامل.

– على كل الدول احترام المطالب السيادية الليبية لمغادرة القوات المرتزقة، وندين انتهاك بعض الدول الحظر الأممي على تهريب الأسلحة لليبيا.

#ليبيا_24

2022-07-30 13:46:25

1659188785