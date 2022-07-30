عاجل > بن قدارة ينفي صحة الإشاعات المتداولة عبر حسابات مقربة من صنع الله عن تحوي

عاجل > بن قدارة ينفي صحة الإشاعات المتداولة عبر حسابات مقربة من صنع الله عن تحويل حسابات المؤسسة من المصرف الخارجي إلى #الإمارات .

بن قدارة : المصرف الخارجي موطن حسابات المؤسسة وفق القانون و كل المتداول عن نيتنا نقلها لدولة أخرى حديث لا قيمة له و دليل جهل من يكررونه .

⚡️التعاملات مع كل الزبائن و الشركاء و المحروقات تتم حصرًا من خلال حسابات المؤسسة في المصرف الخارجي ولا بديل عن ذلك.

⚡️مصدر الشائعات و غرضها و تمويلها معروف و سنجد أنفسنا مضطرين لمباشرة اجراءات قانونية ضد مروجيها و متداوليها لصون سمعة المؤسسة .

⚡️نجدد دعوة وسائل الإعلام و المدونين للتأكد من المؤسسة مباشرة عن أي أخبار قبل تداولها من أجل الصالح العام و عدم المساهمة في التشويش علي عمل القطاع.

⚡️أبوابنا مفتوحة لكل وسائل الإعلام المحلية و الدولية بشأن أي موضوع يخص المؤسسة و الإفصاح و الشفافية و ليس هناك ما نخفيه . #ليبيا #المرصد ( تصريح خاص )