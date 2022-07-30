رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمشروع القرار المقدم في جلسة مجلس حقوق الإنسان التاب

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمشروع القرار المقدم في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن الإطار الزمني القصير للغاية المقترح الذي سيمدد التفويض لمدة تسعة أشهر فقط، لافتة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا ماتزال محفوفة بالمخاطر مع تفشي الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعات المسلحة

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