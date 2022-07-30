دعا قرار مجلس الأمن الصادر أول من أمس الخميس السلطات الليبية إلى «اتخاذ خطوات نح

دعا قرار مجلس الأمن الصادر أول من أمس الخميس السلطات الليبية إلى «اتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، وحث مجلس الأمن على التخفيف بشكل عاجل من معاناة جميع الأشخاص في ليبيا من خلال تسريع إيصال الخدمات العامة إلى جميع أنحاء البلاد وحث جميع الأطراف على السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق

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