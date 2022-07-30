رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” : – تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة “الدب

رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” :

– تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة “الدبيبة” بعد سحب الثقة منها أجج الموقف وساهم في الانقسام.

– حكومة “الدبيبة” غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها.

– الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات.

– المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.

يجب تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي،

– الحكومة الليبية برئاسة فتحي بِاشاغا هي الحكومة الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.

– الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات.

– هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية .

#ليبيا_24

2022-07-30 18:27:37

1659205657