رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” : – تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة “الدب

رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” :
– تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة “الدبيبة” بعد سحب الثقة منها أجج الموقف وساهم في الانقسام.
– حكومة “الدبيبة” غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها.
– الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات.
– المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.
يجب تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي،
– الحكومة الليبية برئاسة فتحي بِاشاغا هي الحكومة الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.
– الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات.
– هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية .
#ليبيا_24
2022-07-30 18:27:37
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