رئيس مجلس #النواب #عقيلة صالح: تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة #الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف وساهم في الانقسام.

– حكومة الدبيبة غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها.

– #الانتخابات هي الحل لأزمة #ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات.

– المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.

– يجب تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.

– الحكومة الليبية برئاسة فتحي #بِاشاغا هي الحكومة الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.

– الاتفاق مع مجلس #الدولة على 90% من النقاط الخلافية في #الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات.

– هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-07-30 18:39:28

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