موقع “#أفريكا_انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي يكشف عن محادثات سرية بين ممثلي #الد

موقع “#أفريكا_انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي يكشف عن محادثات سرية بين ممثلي #الدبيبة و #حفتر في #دبي في 23 يوليو الجاري عقب صفقة المؤسسة #الوطنية_للنفط.

الموقع: الدبيبة تعهد بتقديم العديد من المناصب الوزارية السيادية لعائلة حفتر مقابل الاحتفاظ به على رأس السلطة التنفيذية.

الموقع: الدبيبة عيّن فرحات عمر #بن_قدارة المُقرب من حفتر، وأحد أعمدة التحالف الشرقي رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط.

الموقع: الدبيبة حرص على عقد صفقة مع حفتر لعزمه البقاء على رأس السلطة التنفيذية.

الموقع: الدبيبة يحاول مواجهة الضغط العسكري المتزايد حول #طرابلس بتفكيك تحالف حفتر و #باشاغا.

الموقع: جولة المفاوضات السرية للغاية جرت في دبي من 20 إلى 23 يوليو لمحاولة التوصل لاتفاق يسمح لمعسكر حفتر بتعيين وزراء المالية والتخطيط والدفاع وربما الخارجية.

الموقع: حفتر اشترط أيضًا الحصول على منصبي نائبا رئيس الوزراء عن الشرق والجنوب اللذان يقعان تحت سيطرة قواته.

الموقع: ستكون المناصب أكبر بكثير مما حصل عليه حفتر سابقًا داخل حكومة باشاغا، التي لا يزال يدعمها رسميًا.

الموقع: محادثات دبي أجريت تحت رعاية المخابرات الإماراتية التي كانت تحاول منذ شهور الترويج لصفقة بين الدبيبة وحفتر.

الموقع: الدبيبة مثله في المحادثات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل #جمعة ومستشاره وصهره أحمد #الشركسي.

الموقع: جمعة والشركسي سافرا بالطائرة الرئاسية من طراز إيرباص A340، المُخصصة عادة للدبيبة أو للمنفي.

الموقع: حفتر مثله نجله ومستشاره صدام، الذي كان يتصرف بمبادرة منه.

الموقع: صدام كان معه شخص ليبي يُقيم في دبي يدعى “أحمد #العشيبي”، ويشار إليه أحيانًا بأنه ممول أبناء حفتر.

الموقع: العشيبي هو شخصية مركزية في النظام الاقتصادي والنقدي لشرق ليبيا ويمارس تأثيرًا غير مباشر ولكنه كبير على العديد من البنوك التجارية في #برقة.

الموقع: وجود العشيبي على طاولة المفاوضات يكشف تركيز ممثلي حفتر على وزارتي المالية والتخطيط.

الموقع: تركيز حفتر على هاتين الوزارتين تفسره الاحتياجات المالية الملحة لقواته وأنه يجد طريقة لسداد مليارات الدنانير المقترضة من البنوك في شرق #ليبيا.

الموقع: حفتر يُخطط أيضًا لدفع فواتير عناصر #فاغنر العسكرية الروسية التي تدعم قواته منذ عام 2019.

الموقع: حتى الآن لم تصل المفاوضات إلى اتفاق ملموس لكن المعسكر الشرقي جعل وجودهم محسوسًا للدبيبة، وذكّره بقدرتهم على إحداث مشاكل في قلب طرابلس.

الموقع: في 22 يوليو وبينما كانت المحادثات جارية شنت ميليشيات #الردع و #النواصي التي أعلنت ميولها الصريحة المؤيدة لباشاغا هجومًا ضد القوة التي يقودها أيوب #ابوراس المتحالف مع الدبيبة واقتحمت مقرها في #زاوية_الدهماني وسط طرابلس.

الموقع: يقال إن تلك الاشتباكات هي الأخطر منذ عدة أشهر وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة حوالي خمسين آخرين مما يقوض وعد الدبيبة بالحفاظ على السلام في طرابلس.

الموقع: الميليشيات الموالية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته تعتبر أي تحالف مع حفتر خطًا أحمر لها.

الموقع: من المرجح أن تعلن تلك الميليشيات تخليها عن الدبيبة إذا تم تنفيذ اتفاقه مع حفتر. #السبق

2022-07-30 20:04:10

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