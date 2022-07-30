عضو ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي: – الاشتباكات التي وقعت في طرابلس جاءت بس

عضو ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي:

– الاشتباكات التي وقعت في طرابلس جاءت بسبب الصراع بين الميليشيات لسعيها لتقاسم النفوذ والغنيمة.

– الأطراف الخارجية لا تبحث عن حل ينهي الأزمة بل تديرها مستغلة زورًا ادعاء التباس الشرعية لتبتز جميع الأطراف.

– الدبيبة لا يوجد له أي شرعية وفق كل الأسس التي أتت به للسلطة ووفق الجهة التشريعية التي اعتمدت حكومته غير أن الأطراف الخارجية تبقيه لتساوم به وتبتز البرلمان وحكومته التي اعتمدها خلفًا له، لتدير مؤسسات الدولة والسلطة وتشكلها وفق مصالحها.

– لا يمكن تصور إمكانية إجراء الانتخابات إلا بسيطرة الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا على طرابلس ومؤسساتها، وهذا لن يتأتى إلا بقرار خارجي ينهي شرعنة عبد الحميد الدبيبة ويعلن ضرورة الخلاص منه، وهذه الإرادة حتى هذه اللحظة لم تتشكل بعد.

#ليبيا_24

2022-07-30 21:15:03

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