المحلل العسكري عادل #عبدالكافي: يجب على #الجويلي الاتفاق مع قادة التشكيلات المسل

المحلل العسكري عادل #عبدالكافي: يجب على #الجويلي الاتفاق مع قادة التشكيلات المسلحة خلال اجتماع الأحد، على إحياء الإرادة الحرة المحلية والذهاب إلى انتخابات فهو اختبار كاشف لصدق كل الأطراف الطامعة في السلطة الأبدية والتي تتظاهر بتطلعها للانتخابات.

– الحل في تفعيل #المحكمة_الدستورية العليا واتفاق التشكيلات والجويلي علي الدفع بحماية المحكمة والقضاة وعائلاتهم إلى انتهاء العمل علي #الدستور والاستفتاء عليه في مدة لا تتعدي 60 يوما ومن ثم #الانتخابات وانتهاء كل الاجسام الكارثية وستكون هذه البداية التي فرضت بالإرادة الحرة إن كانوا صادقين وإلا البديل الحرب. #السبق

2022-07-30 22:55:06

1659221706