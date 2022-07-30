#عاجل// رئيس وزراء الحكومة_الليبية فتحي باشاغا:

– لن نسمح بانقسام الوطن وحرصنا على جمع شتاته وقد تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي ليبي وبإرادة ليبية خالصة

– لم نقفل الطرق ولم نقتحم المنازل ولم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا وفتحنا قنوات التواصل مع المعارض لنا إيمانا بمبدأ التداول السلمي على السلطة

– استخدام القوة للبقاء في السلطة هو نوع من الإرهاب والقمع الذي لن نقبل به أبدا ولم نرضه على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعية ولن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح.

#ليبيا_24

2022-07-30 23:47:07

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