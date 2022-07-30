رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا في تهنئته لليبيين برأس السنة ا

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا في تهنئته لليبيين برأس السنة الهجرية: أتينا للملمة هذا الوطن الذي ضاعت خيراته وثرواته وسيادته وكرامته.

– لن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال.

– أود أن أوضح بعض النقاط الهامة منعًا لأي لبس ودرءًا لأي تأويل وتفسيرات مغرضة

– نحن كحكومة ليبية لم ولن نسمح بانقسام الوطن وحرصنا كل الحرص على جمع شتاته

– تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي- ليبي وبإرادة ليبية خالصة.

– لم نستخدم القوة يومًا ولم نقفل الطرق ولم نقتحم المنازل والمساكن ولم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا.

– فتحنا كل قنوات التواصل مع المعارضين.

– شهدتم جميعًا أننال سلمنا سلطاتنا سابقًا بالطرق السلمية وبدون أي مزايدات أو مناورات.

– فعلنا هذا ليس اقتناعًا بجدارة السلطة التي تولت من بعدنا لكن إيمانًا بمبدأ التداول السلمي على السلطة.

– التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية.

– استخدام القوة للاستمرار في الحكم نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبل به أبدًا ولم نرضاه على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعية.

– رسالتي لجميع المعارضين أنتم جزء لا يتجزأ من #ليبيا كما نحن جزء لا يتجزأ من ليبيا.

– ليبيا لن تكون إلا بنا جميعًا دون إقصاء ودون استبداد ودون تخوين وسنبدأ من المستقبل ولن نبدأ من الماضي.

– رسالتي إلى المتخوفين من الحكومة الليبية أقول لهم بوضوح: لم نأت للانتقام ولا لتصفية الحسابات.

– أتينا لرد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني من الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاع #الكهرباء ونقص الوقود.

– أمامنا تحدي وطني ويجب أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية للنهوض ببلادنا لتأمين وجودها ومستقبلها.

– من كان ولائه للأشخاص أو لمصالحه الشخصية أو باع الوطن بالدينار والدولار فهذا قراره.

– لن نفرط في ليبيا ونتركها للسماسرة والفاسدين الذي يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام.

– سنعمل بقوة على تهيئة كافة المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية ونبذ الفرقة والتطرف.

– لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا البعض لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيدًا من الصراعات.

– كلامي واضح نمد أيدينا للجميع فمن أراد الوطن والأمل والاستقرار والمصالحة فنحن معه وندعم بعضنا بعضًا. #السبق

2022-07-31 00:34:00

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