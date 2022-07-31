رئيس مجلس #النواب #عقيلة صالح: وجهة نظري أن يترشح الجميع بغض النظر عن الجنسية ول

رئيس مجلس #النواب #عقيلة صالح: وجهة نظري أن يترشح الجميع بغض النظر عن الجنسية ولنترك الأمر للشعب الليبي.

– كنت أرغب أن تكون لجنة المسار الدستوري من الخبراء خارج المجلسين لكن المشري أصر أن تكون من المجلسين.

– توقفنا في المسار الدستوري عند مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في #الانتخابات.

– #المشري رفض ترشح مزدوجي الجنسية وأصر على التنازل عن الجنسية قبل الانتخابات.

– اقترحت التنازل عن الجنسية عقب الفوز وقبل حلف اليمين ورفض المشري ذلك أيضًا.

– مجلس النواب قام بما هو عليه وجاهز للقيام بما هو عليه لكن هذه مؤامرة لإسقاط الدولة الليبية.

– مجلس النواب أصدر كل القوانين الأساسية اللازمة لبناء الدولة الليبية، وكل القوانين التي أصدرها لاقت إجماعًا.

– من يتحدث ويقول هناك عيب في بعض القوانين فحتى هذه اللحظة لم يُقدم أي أحد أي نقد أو طعن أو تعديل في أي مادة من القوانين التي أصدرناها.

– #السائح حضر لمجلس النواب وسألناه أمام الجميع هل تريد شيء من مجلس النواب.. قال: لا.

– السائح قال إن هناك قوة قاهرة تحول إجراء الانتخابات وهي ربما الأمن أو الطعون أو مسائل أخرى يُجيب هو عنها.

– لما تأجلت الانتخابات كان الجانب المهم في عملنا هو مراقبة الحكومة.

– الحكومة أغرقت الليبيين في ديون خارجية من خلال عقود غير مدروسة مع بعض الدول كما أنها صرفت الملايين دون فائدة.

– الفساد انتشر في حكومة الدبيبة بكل أشكاله من الرشاوى وشراء الذمم.

– مجلس النواب وقع على الحكومة أقصى عقوبة بسحب الثقة وبالتالي الحكومة أًسقطت ولا نستطيع أن نحاسبها من جديد.

– التدخل الدولي هو سبب الأزمة لكننا جزء من المجتمع الدولي ولا نستطيع أن نغلق الباب على أنفسنا.

– هل يصح أن يكون #الدبيبة مرشحًا لرئاسة الدولة وهو من يدير العملية الانتخابية؟.

– كيف أذهب إلى #طرابلس وأقبل بتأمين الميليشيات لتلك الزيارة وأنا أطالب بحلها؟.

– يجب أن نُمكن حكومة #باشاغا لـ4 أو 5 شهور على الأقل ثم قد نسحب منها الثقة إذا تبين قصورها. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-07-31 01:40:08

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