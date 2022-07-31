نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاحد (2022/07/31 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة هذا اليوم على ساحل درنة

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح بحري إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح بحري إلى شرش بينما يكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر .

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب

• درجة حرارة سطح البحر (24 – 27) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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