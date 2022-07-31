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صور | اجتماع في #الزاوية لبعض قيادات المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية و قيادات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اجتماع في #الزاوية لبعض قيادات المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية و قيادات اجتماعية برعاية معمر الضاوي ” آمر الكتيبة 55 ” و النائب علي أبوزريبة و أنباء عن بيان مرتقب بعد قليل . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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