صور | اجتماع في #الزاوية لبعض قيادات المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية و قيادات اجتماعية برعاية معمر الضاوي ” آمر الكتيبة 55 ” و النائب علي أبوزريبة و أنباء عن بيان مرتقب بعد قليل . #ليبيا #المرصد