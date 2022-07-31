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خبر | بعد اجتماع #الزاوية .. انتهاء الاجتماع الثاني في معسكر 7 أبريل الذي أعلن ج

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | بعد اجتماع #الزاوية .. انتهاء الاجتماع الثاني في معسكر 7 أبريل الذي أعلن جويلي عنه قبل أيام بحضور حسن أبوزريبة ” معاون آمر جهاز دعم الاستقرار ” و معمر الضاوي ” آمر الكتيبة 55 “ وعدد من قادة المجموعات المسلحة من #مصراتة و #الزاوية فيما تغيب عنه ” غنيوة ” و ” القادة ” الآخرين الحاضرين بالاجتماع السابق. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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