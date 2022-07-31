#عاجل.. القادة العسكريون والميدانيون من #مصراتة و #الزنتان و #الزاوية و #ورشفانة بعد الاجتماع مع اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية بقرار من #الدبيبة أسامة #جويلي: نجتمع اليوم في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا وما تتعرض له عاصمتنا #طرابلس من تحديات صعبة.

– الأمر يتطلب وقفة قوية ضد كل الأيادي السوداء والظلاميين ممن يريدون ضرب الوحدة الوطنية.

– لقاؤنا اليوم رسالة لكل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار بلادنا وتقويض العملية السلمية في التداول على السلطة.

– نلتقي اليوم تأكيدًا على وحدة الصف في المنطقة الوسطى والغربية، ووحدة الوطن شرقاً وغرباً وجنوباً.

– اجتماعنا رسالة صادقة وواضحة للجميع بأننا مع المشروع الوطني النابع من الإرادة الليبية دون تدخلات خارجية.

– نؤكد على وقوفنا مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي #باشاغا حتى يسير بنا إلى #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير.

– نريد وطناً يجمعنا، لا غالب ولا مغلوب على هذه الأرض الطاهرة.

– كلنا هنا على قلب رجل واحد، نتطلع للمصالحة والتسامح والبناء.

– اتفقنا على الوقوف مع الشرعية التي اتفقت عليها الأطراف الليبية متمثلة في الحكومة الليبية برئاسة باشاغا دون وصاية أو تدخلات خارجية.

– نجدد مطالبتنا بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على الأرض الليبية بشكلٍ فوري.

– لابد من توحيد المؤسسة العسكرية الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً، وأن وحدة ليبيا خط أحمر.

– نرفض التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الليبي، ونثمن جهود الوساطة التي تساعدنا في إيجاد حلول للأزمة الليبية.

– نؤكد اليوم بأننا صف واحد ضد كل من تسول له نفسه المساس بوحدة وتراب ليبيا وندعم الاستقرار والأمن والأمان بعيدا عن العنف والفتن.

– ندعم جهود اللواء أسامة جويلي في كل ما يبذله من مساعي وطنية للحفاظ على مبدأ التداول السلمي. #السبق (بيان)





2022-07-31 17:35:40

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