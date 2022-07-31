آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي: – كان من المقرّر عق

آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي:

– كان من المقرّر عقد اجتماع اليوم 31 يوليو بين قادة التشكيلات المسلحة لاستكمال الحوار للوصول إلى توافق حول تسلم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لمهامها داخل العاصمة

– حضر الاجتماع القادة المؤيدون للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وتغيّب الآخرون بعد طلبهم التأجيل للأيام القادمة

– ناقش الحاضرون مواضيع عدة، واتفقوا على ضرورة التواصل مع الأطراف كافة؛ حقنا للدماء ولتجنيب العاصمة الأعمال القتالية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

#ليبيا_24

2022-07-31 18:29:34

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