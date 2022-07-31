عاجل// بيان القادة العسكريون والميدانيون من مصراتة والزنتان والزاوية وورشفانة ب

#عاجل// بيان القادة العسكريون والميدانيون من مصراتة والزنتان والزاوية وورشفانة بعد الاجتماع مع رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أسامة جويلي.

– نجتمع اليوم في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا وما تتعرض له عاصمتنا طرابلس من تحديات صعبة.

– الأمر يتطلب وقفة قوية ضد كل الأيادي السوداء والظلاميين ممن يريدون ضرب الوحدة الوطنية.

– لقاؤنا اليوم رسالة لكل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار بلادنا وتقويض العملية السلمية في التداول على السلطة .

– نلتقي اليوم تأكيدًا على وحدة الصف في المنطقة الوسطى والغربية، ووحدة الوطن شرقاً وغرباً وجنوباً.

– اجتماعنا رسالة صادقة وواضحة للجميع بأننا مع المشروع الوطني النابع من الإرادة الليبية دون تدخلات خارجية.

– نؤكد على وقوفنا مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا حتى يسير بنا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تاخير .

– نريد وطناً يجمعنا، لا غالب ولا مغلوب على هذه الأرض الطاهرة.

– كلنا هنا على قلب رجل واحد، نتطلع للمصالحة والتسامح والبناء.

– اتفقنا على الوقوف مع الشرعية التي اتفقت عليها الأطراف الليبية متمثلة في الحكومة الليبية برئاسة باشاغا دون وصاية أو تدخلات خارجية.

– نجدد مطالبتنا بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على الأرض الليبية بشكلٍ فوري .

– لابد من توحيد المؤسسة العسكرية الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً، وأن وحدة ليبيا خط أحمر .

– نرفض التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الليبي، ونثمن جهود الوساطة التي تساعدنا في إيجاد حلول للأزمة الليبية.

– نؤكد اليوم بأننا صف واحد ضد كل من تسول له نفسه المساس بوحدة وتراب ليبيا وندعم الاستقرار والأمن والأمان بعيدا عن العنف والفتن .

– ندعم جهود اللواء أسامة جويلي في كل ما يبذله لحلحلة كل الخلافات ودعم الخيار الوطني من أجل دعم الشرعية.

#ليبيا_24

2022-07-31 17:12:01

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