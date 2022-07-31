#عاجل|| رئيس الحزب الديمقراطي محمد #صوان: الأجسام الموجودة في #ليبيا (#النواب و #الدولة) في هذا الظرف الذي تمر به البلاد هي أجسام تشريعية مهما حصل، وإزاحتها دون بديل سيترك #ليبيا في فراغ وفوضى لن تستطيع الخروج منها.
– حكومة #الدبيبة ليست وصية على الشعب الليبي حتى تتمسك بالبقاء.
– حديث الدبيبة عن تسليم السلطة لحكومة منتخبة يعد إجهاضا لأكبر مكاسب “#فبراير” وهو التداول السلمي على السلطة.
– من يؤيد الدبيبة في تسليم السلطة لحكومة منتخبة يُؤسس لنظام ديكتاتوري سيستمر لسنوات.
– حكومة الدبيبة استوفت مدتها وسُحبت منها الثقة وكُلفت حكومة أخرى.
– الدبيبة لن يُسلم السلطة لحكومة منتخبة لأنه لن يُجري انتخابات. #السبق (تصريحات متلفزة)
2022-07-31 20:31:08
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