#عاجل|| رئيس الحزب الديمقراطي محمد #صوان: الأجسام الموجودة في #ليبيا (#النواب و #الدولة) في هذا الظرف الذي تمر به البلاد هي أجسام تشريعية مهما حصل، وإزاحتها دون بديل سيترك #ليبيا في فراغ وفوضى لن تستطيع الخروج منها.

– حكومة #الدبيبة ليست وصية على الشعب الليبي حتى تتمسك بالبقاء.

– حديث الدبيبة عن تسليم السلطة لحكومة منتخبة يعد إجهاضا لأكبر مكاسب “#فبراير” وهو التداول السلمي على السلطة.

– من يؤيد الدبيبة في تسليم السلطة لحكومة منتخبة يُؤسس لنظام ديكتاتوري سيستمر لسنوات.

– حكومة الدبيبة استوفت مدتها وسُحبت منها الثقة وكُلفت حكومة أخرى.

– الدبيبة لن يُسلم السلطة لحكومة منتخبة لأنه لن يُجري انتخابات. #السبق (تصريحات متلفزة)

2022-07-31 20:31:08

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