مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” : – لا يمكن التغل

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” :

– لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات.

– سعيت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية، للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل ليبيا، وأفكارهم ومقترحاتهم للمساعدة في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة منذ 2011.

– نرحب بفتح الحقول والموانئ النفطية، ونشدد على ضرورة أن تتمتع المؤسسة وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة والنأي بها عن المناورات السياسية، وإدارة عائدات البلاد بشفافية وتنفيذ توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي.

– نقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والمضي في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية.

– يجب محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

على قادة ليبيا ومؤسساتها الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة ووقف العنف ضدها.

#ليبيا_24

2022-07-31 20:58:20

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