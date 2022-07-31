عاجل|| #ويليامز تُعلن في بيان لها انتهاء مهمتها كمستشارة للأمين العام للأمم الم

#عاجل|| #ويليامز تُعلن في بيان لها انتهاء مهمتها كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في #ليبيا: عملت جاهدة على إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين.

– #غوتيريش طلب مني أن أضع على رأس أولوياتي الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية المؤسسات عبر انتخابات وطنية.

– لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال #الانتخابات الوطنية.

– تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاجة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.

– سعيتُ للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.

– استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات #حقوق_الإنسان، من #ترهونة إلى #تاورغاء، ومن #بنغازي إلى #مرزق و #ورشفانة و #طرابلس وكل ما بين ذلك.

– يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً.

– أشرفتُ على قيادة المسارات الليبية-الليبية الثلاثة التي رسمها مؤتمر #برلين ونصّت عليها لاحقاً قرارات #مجلس_الأمن التابع للأمم المتحدة.

– أقدر التزام #اللجنة_العسكرية المشتركة 5+5، والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل #المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية.

– أعرب عن تقديري لالتزامهم بمبدأ الإشراف المدني على الجيش، وهو مبدأ يجب التمسك به.

– أشيد برفع الإغلاق النفطي، إلا أنني أشعر بالقلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة #الوطنية_للنفط، إذ يتعين أن تتمتع وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية.

– يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لـ #مصرف_ليبيا_المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف.

– كنت طوال فترة مهمتي من الداعين إلى إشراك الشباب في العملية السياسية ولوجوب رفع أصواتهم.

– دافعت أيضاً عن الكثير من النساء اللائي تعرضن للاعتداء والإيذاء والاعتقال غير القانوني والاختفاء والقتل بسبب أفكارهن السياسية.

– أحث قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة، إذ لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة في غياب الحماية.

– يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة في ليبيا. #السبق (بيان)

2022-07-31 20:20:23

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