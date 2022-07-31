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أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، وأضافت وليامز في بيان لها بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا، أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية، للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ونظرتهم حول مستقبل ليبيا
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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