صور | بحضور لجان اجتماعية من الزنتان و الزاوية .. اجتماع في مصنع التبغ لقادة مجم

صور | بحضور لجان اجتماعية من الزنتان و الزاوية .. اجتماع في مصنع التبغ لقادة مجموعات مسلحة على رأسهم ” عماد الطرابلسي وشقيقه – عبدالغني الككلي – عبدو الرميح – هارون ساسي – محمود بن رجب – عبدالسلام زوبي ” وذلك لمناقشة الوضع في المنطقة الغربية . #ليبيا #المرصد