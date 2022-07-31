صور | بحضور لجان اجتماعية من الزنتان و الزاوية .. اجتماع في مصنع التبغ لقادة مجم

صور | بحضور لجان اجتماعية من الزنتان و الزاوية .. اجتماع في مصنع التبغ لقادة مجموعات مسلحة على رأسهم ” عماد الطرابلسي وشقيقه – عبدالغني الككلي – عبدو الرميح – هارون ساسي – محمود بن رجب – عبدالسلام زوبي ” وذلك لمناقشة الوضع في المنطقة الغربية . #ليبيا #المرصد
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