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صور | بحضور لجان اجتماعية من الزنتان و الزاوية .. اجتماع في مصنع التبغ لقادة مجم

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بحضور لجان اجتماعية من الزنتان و الزاوية .. اجتماع في مصنع التبغ لقادة مجموعات مسلحة على رأسهم ” عماد الطرابلسي وشقيقه – عبدالغني الككلي – عبدو الرميح – هارون ساسي – محمود بن رجب – عبدالسلام زوبي ” وذلك لمناقشة الوضع في المنطقة الغربية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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