المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب :

– حلفاء الدبيبة الغربيين يعرفون جيداً أن بقاءه في السلطة بات مكلفاً لهم، في ضوء خسائره المتواصلة على الأرض وتحميله المسؤولية من قبل أطراف عدة، عن تكرار الاشتباكات بين الميليشيات بالعاصمة.

– تغير موازين الصراع بالداخل الليبي لصالح باشاغا، سيدفع الدول الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لتغيير حساباتها والتعاطي مع حكومته، خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية.

– باشاغا اقترب من دخول العاصمة لممارسة عمله، وذلك اعتماداً على تمتعه بدعم قوات عسكرية قوية وفي مقدمتها ما يوجد تحت قيادة أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، واستمرار دعمه سياسياً من قبل البرلمان وأغلبية أعضاء مجلس الدولة.

– باشاغا تمكن من استرجاع وزيادة شعبيته بمسقط رأسه في مصراتة على حساب الدبيبة، المنتمي للمدينة ذاتها أيضاً، وكان هو الطرف الأقوى بها لفترة قريبة.

#ليبيا_24

2022-07-31 22:17:21

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