الرئيس الجزائري عبدالمجيد #تبون: ما يحدث في #ليبيا يدفعنا للتساؤل: هل حقا هناك ر

الرئيس الجزائري عبدالمجيد #تبون: ما يحدث في #ليبيا يدفعنا للتساؤل: هل حقا هناك رغبة في إنهاء الصراع الليبي؟.. هل هناك نية حقيقية للاستقرار في #ليبيا أم لا؟.

– كلما حدث تقدم في الملف الليبي تظهر مستجدات تشوش على مساعي حل الأزمة.. ولا نعرف لماذا؟.

– نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى معها ولن نسير مع أي تغيير خارج أطر #مجلس_الأمن ومع الحل الذي يختاره الليبيون.

– قلنا وما زلنا نقول أن #الانتخابات هو الحل الشرعي الوحيد للأزمة في ليبيا وأثبتت التجارب أن الحلول الأخرى تفشل بمجرد تغير الظروف والمصالح.

– نحن الدولة الوحيدة التي لم تتدخل في شؤون ليبيا.

– الأشقاء الليبيين يلحون على عودة #سونطراك للاستثمار في ليبيا. #السبق (لقاء صحفي)

2022-07-31 23:19:56

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