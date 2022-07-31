عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء: – الاشتباكات التي شهدتها طرابلس ومصراتة مؤخراً بر

عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء:

– الاشتباكات التي شهدتها طرابلس ومصراتة مؤخراً برهنت بوضوح على مدى الضعف الأمني وفقدان السيطرة التي تواجه حكومة الدبيبة، أمام تغول الميليشيات».

– حالة الاستياء التي نجمت عن عجز الحكومة في منع تكرار تلك الاشتباكات بين قيادات الميليشيات دفع قطاعاً كبيراً من الليبيين للمراهنة على قدرة الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بتحجيم الميلشيات، في ظل الخبرة الأمنية التي يتمتع بها الأخير، في إدارة هذا الملف خلال توليه حقيبة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

– استمرار رفض بعض قيادات الميليشيات دخول باشاغا، إلى العاصمة يرجع لاعتماد عدد منها على حكومة الدبيبة، في تمويله،

– باشاغا حصل على دعم وتأييد شعبي في مدن بالمنطقة الغربية، من الزاوية ومصراتة، مما قد يدعم من فرصه في دخول طرابلس.

#ليبيا_24

2022-07-31 22:14:14

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