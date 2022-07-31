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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لتمثال نفذه نحات روسي شاب، بأكادي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لتمثال نفذه نحات روسي شاب، بأكاديمية الفنون، في سانت بطرسبرغ الروسية، قام بنحته للزعيم الراحل معمر القذافي كمشروع تخرج.
التمثال يصل ارتفاعه إلى نحو 1.3 متر، وقد أثار الإعجاب الشديد لدى الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول صوره على نطاق واسع.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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