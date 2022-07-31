الإعلامي أحمد السنوسي: – غمر الدبيبة الشعب بالأفراح المزيفة والأوهام الغابرة، ر

الإعلامي أحمد السنوسي:

– غمر الدبيبة الشعب بالأفراح المزيفة والأوهام الغابرة، ركب دراجة ودخل للحاج فتحي ومزح مزح “ماسخ” مع وزراءه.

– قبل الدبيبة كانت الحلول الاقتصادية سهلة، وبعده ستكون صعبة .

– الخروج من مستنقع الركود التضخمي ليس بالسهل، فما بالك بحكومة تعمل عكس ما يتطلبه ذلك الاصلاح .

– اليوم نحتاج للحد من الانفاق الاستهلاكي الذي زاده الدبيبة، اليوم نحتاج لتقوية دينارنا الليبي كخطوة اولى للخروج من هذا الوضع المزري ولا بوادر لهذا .. .

– بوادر يومية بإغلاق كثير من صغار التجار محلاتهم، لقد قاتل النظام الاقتصادي بعد 2011 صغار التجار بكل ما أوتى من قوة، وها هم اليوم يتساقطون وراء بعضهم نتيجة جهل وفساد المسؤول العام .

– بالعربي.. نديرو في عكس اللي المفروض نديروه .

#ليبيا_24

2022-08-01 01:25:02

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