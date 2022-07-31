#عاجل.. عضو المجلس الوطني السابق عبدالرزاق #العرادي: مناصرو التحالف الداعم لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا سيسعون إلى الفوز برئاسة مجلس #الدولة، لسحب البساط من تحت حكومة #الدبيبة.

– المرشح لهذا التحالف عبدالسلام #الصفراني، سيسعى إلى عقد اتفاق مع مجلس #النواب على قاعدة دستورية جديدة وقانون انتخابات، أو الذهاب إلى الاستفتاء على #الدستور مباشرة بعد تعديله.

– أفضل السيناريوهات، أن يتم ذلك بالتوافق مع #الهيئة_التأسيسية.

– إذا فاز المرشح الصفراني، فإنه في الغالب سيعمل على تحقيق أهداف هذا التحالف. #السبق

2022-07-31 23:42:38

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