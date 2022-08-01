الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون:
– ما يحدث في ليبيا يدفعنا للتساؤل: هل حقاً هناك رغبة في إنهاء الصراع الليبي؟، وهل هناك نية حقيقية للاستقرار في ليبيا أم لا؟.
– كلما حدث تقدم في الملف الليبي تظهر مستجدات تشوش على مساعي حل الأزمة.. ولا نعرف لماذا؟”
– نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى معها ولن نسير مع أي تغيير خارج أطر مجلس الأمن ومع الحل الذي يختاره الليبيون.
– قلنا وما زلنا نقول أن الانتخابات هو الحل الشرعي الوحيد للأزمة في ليبيا، وأثبتت التجارب أن الحلول الأخرى تفشل بمجرد تغير الظروف والمصالح.
– نحن الدولة الوحيدة التي لم تتدخل في شؤون ليبيا.
– الأشقاء الليبيين يلحون على عودة سونطراك للاستثمار في ليبيا.
#ليبيا_24
2022-08-01 01:17:23
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