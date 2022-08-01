بناء على تعليمات النائب العام..دوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية تقوم ا

بناء على تعليمات النائب العام..دوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية تقوم السبت رفقة مركز شرطة زلطن بمديرية أمن السهل الغربي وجهاز حرس الحدود الليبية بترسيم الحدود الليبية التونسية والتأكد من صحتها

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