صور | انقلاب صهريج وقود فجر اليوم على طريق الزوية ببلدية بنت بية ( جنوب ) تجمهر عليه بعض المواطنين لجمع الوقود منه قبل انفجاره ما أدى لوقوع 7 وفيات و عدد من المصابين بحروق متفاوتة وفق حصيلة أولية . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
يزداد انتشار “تجارة الأرصفة” في “طريق الشط ” بالعاصمة طرابلس، مع دخول فصل الصيف
تم النشر منذُ 6 دقائق
صورة خريطة عناصر الطقس ليوم الغد الثلاثاء 02-08-2022
تم النشر منذُ 19 دقيقة
ربما كانت هذه أطول فترة بحت في العالم، بطل قصتها أخوات من بني وليد، جمعتهما الأق
تم النشر منذُ 56 دقيقة
قامت النيابة العامة بضبط مزرعة في مدينة سبها، صاحبها زرع نبات القنب الهندي فيها
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك