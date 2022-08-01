صور | انقلاب صهريج وقود فجر اليوم على طريق الزوية ببلدية بنت بية ( جنوب ) تجمهر عليه بعض المواطنين لجمع الوقود منه قبل انفجاره ما أدى لوقوع 7 وفيات و عدد من المصابين بحروق متفاوتة وفق حصيلة أولية . #ليبيا #المرصد