محمد القلاو الضراط آمر محور صلاح الدين بعملية بركان الغضب إبان حرب 2019 بـ #طراب

محمد القلاو الضراط آمر محور صلاح الدين بعملية بركان الغضب إبان حرب 2019 بـ #طرابلس: الاجتماع مع أسامة الجويلي كان ممتاز جدًا، وهناك زخم كبير في #مصراتة والمنطقة الغربية، في تأييد مشروع الحكومة الليبية.

ــ الاجتماع كان بحضور مجموعات كبيرة من المنطقة الغربية، من #الزاوية و #الزنتان، ومن جميع المناطق، وتفاهمنا مع أسامة #الجويلي على التواصل المستمر، وعلى بعض الأمور الأمنية.

ــ اجتمعنا بالقيادات الغربية، وأوضحنا رؤيتنا وكيف سنعمل في الأيام القادمة، وبعض القيادات ستظل في المنطقة الغربية، للتفاهم مع باقي القيادات.

ــ مستمرون في مشروعنا، وكانت هناك بعض الأمور المشوشة، حول بقاء سيادة الرئيس في #سرت، ولكن الناس استوعبت الأمر.

ــ هناك أمور حدثت بعد 6 أشهر من بقاء سيادة الرئيس في #سرت، فالأمور تغيرت، وتم توضيح المفاهيم. #السبق

2022-08-01 13:32:03

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