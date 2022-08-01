نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/08/0

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (2022/08/01 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة هذا اليوم على ساحل درنة وعلى ساحل الخليج يوم الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش الى براني ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل درنة وعلى ساحل الخليج يوم الغد.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.