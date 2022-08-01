نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/08/0

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (2022/08/01 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته إلى (25) عقدة هذا اليوم على ساحل درنة وعلى ساحل الخليج يوم الغد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرش الى براني ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل درنة وعلى ساحل الخليج يوم الغد.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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