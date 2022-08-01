استعرض أعضاء المجلس الرئاسي، خلال لقاء جمعهم، صباح اليوم، برئيس حكومة الوحدة الو

استعرض أعضاء المجلس الرئاسي، خلال لقاء جمعهم، صباح اليوم، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الإجراءات التي اتخذتها حكومته، في العديد من القطاعات، لاسيما ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل المدن، وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، على أهمية استمرار العمل الأمني، وذلك بزيادة تفعيل عمل الأجهزة المختصة، ومتابعتها في أداء دورها المناط بها.

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