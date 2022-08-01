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القيادة العامة ترسل طائرة شحن لنقل الدفعة الأولى من مصابي حادثة بنت بيه إلى مدين

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القيادة العامة ترسل طائرة شحن لنقل الدفعة الأولى من مصابي حادثة بنت بيه إلى مدينة #بنغازي لتلقى العلاج بمستشفيات المدينة. #المرصد #ليبيا





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ليبيا مباشر

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