القيادة العامة ترسل طائرة شحن لنقل الدفعة الأولى من مصابي حادثة بنت بيه إلى مدين

القيادة العامة ترسل طائرة شحن لنقل الدفعة الأولى من مصابي حادثة بنت بيه إلى مدينة #بنغازي لتلقى العلاج بمستشفيات المدينة. #المرصد #ليبيا
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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