سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية : – الحكومة الليبية شكلت لجنة لعلاج المص

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية :

– الحكومة الليبية شكلت لجنة لعلاج المصابين في بنغازي وخارج البلاد، وتذليل كافة الصعاب لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

– تم بالفعل نقل عدد 35 حالة إلى بنغازي عبر الطيران وتوزيعهم على المستشفيات العامة والخاصة لتلقى العلاج كلا حسب حالته الصحية، والذي حالته حرجة تم إحالته للعلاج في الخارج.

– تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادثة، ولجنة لحصر الأضرار المادية وتعويض المتضررين.

-نشدد على ضرورة العمل على توفير الوقود بكافة أنواعه في منطقة فزان، ومحاربة وإنهاء بيعه خارج محطات الوقود الرسمية وتهريبه خارج ليبيا، وإنزال أشد العقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال غير القانونية.

#ليبيا_24.

2022-08-01 16:05:18

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