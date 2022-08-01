المكتب الاعلامي للحكومة الليبية: – علي القطراني نائب رئيس الحكومة يلتقي برئيس م

المكتب الاعلامي للحكومة الليبية:

– علي القطراني نائب رئيس الحكومة يلتقي برئيس مجلس النواب عقيلة صالح

– حضر اللقاء بدر النحيب عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة و وزير التخطيط والمالية ووزير الشباب و وزير الثروة البحرية ووزير الدولة لشؤون الهجرة ووكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ..

– القطراني أثنى على دعم مجلس النواب للحكومة الليبية وإصراره على دعم الحكومة وتمكينها من مباشرة مهامها وأنه لن يسمح بأي تدخلات خارجية قد تعيق هذا المسار الديمقراطي والذي من خلاله تم التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة علي إختيار حكومة فتحي باشا أغا .

– رئيس مجلس النواب أكد علي ثقته في الحكومة الليبية وإنها ستساهم في موضوع المصالحة الوطنية وستكون قادرة علي تحقيق أمال كل الليبيين في إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت .

#ليبيا_24











2022-08-01 16:34:04

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