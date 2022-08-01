بالصور.. وزير النفط والغاز بحكومة #الدبيبة محمد #عون يناقش مع فرحات #بن_قدارة رئ

بالصور.. وزير النفط والغاز بحكومة #الدبيبة محمد #عون يناقش مع فرحات #بن_قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة #الوطنية_للنفط، العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج وزيادته وسلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الإكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة وتشجيع بعض الشركات للعودة لتطوير القطع الإستكشافية والإكتشافات التي تحصلت عليها وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير.

– عون أكد دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على التعاون والتكامل التام مع وزارة النفط والغاز لما فيه صالح البلاد. #السبق (بيان)





2022-08-01 16:51:08

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