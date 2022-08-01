بتعليمات من وزير الصحة رمضان ابوجناح ..تجهيز الاسعاف الطائر بالمعدات الطبية اللازمة المتجهة لمطار سبها الدولي لتقديم الدعم للمراكز الطبية والمساعدات اللازمة للمصابين جراء انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة
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بتعليمات من وزير الصحة رمضان ابوجناح ..تجهيز الاسعاف الطائر بالمعدات الطبية اللا
بتعليمات من وزير الصحة رمضان ابوجناح ..تجهيز الاسعاف الطائر بالمعدات الطبية اللازمة المتجهة لمطار سبها الدولي لتقديم الدعم للمراكز الطبية والمساعدات اللازمة للمصابين جراء انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة
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