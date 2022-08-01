عاجل ليبيا نيوز

بتعليمات من وزير الصحة رمضان ابوجناح ..تجهيز الاسعاف الطائر بالمعدات الطبية اللا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بتعليمات من وزير الصحة رمضان ابوجناح ..تجهيز الاسعاف الطائر بالمعدات الطبية اللازمة المتجهة لمطار سبها الدولي لتقديم الدعم للمراكز الطبية والمساعدات اللازمة للمصابين جراء انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك