شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء بالحكومة الكلفة من البرلمان علي القطراني، الإثنين؛ على ضرورة أن تمارس الحكومة عملها على كامل التراب الليبي خاصةً بعد اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب، معرباً عن ثقته في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة في اقرب وقت.

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