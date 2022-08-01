عاجل > مصدر أمني من مطار #سبها لـ #المرصد : أُبلغنا بهبوط طائرة اسعاف بطاقم طبي لنقل مصابين كانوا ينتظرون الطائرة و تفاجئنا بوجود المنقوش بين الطاقم .

⚡️لم يعلمنا أحد بوجود المنقوش في الطائرة حتى نتخذ اجراءات تأمين زيارتها في ظل احتقان الأهالي فطلب منها العودة من حيث أتت .

⚡️المتوفين و المصابين و أهاليهم يحتاجون لمسؤولين مختصين يقفون على مصابهم لا لمن يأتي لاتقاط الصور .

⚡️عمليات نقل المصابين الى #بنغازي بالتنسيق مع القيادة العامة و #طرابلس بالتنسيق مع وزارة الصحة تجري تباعًا . #ليبيا #المرصد