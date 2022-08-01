مفوضية المجتمع المدني : – ندين ونستنكر تعنت ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية باستم

مفوضية المجتمع المدني :

– ندين ونستنكر تعنت ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية باستمرار إيقافها صرف مرتبات ومكافآت مجلس إدارة المفوضية وإدارتها التنفيذية وتجميد حساباتها المصرفية منذ قدومها للسلطة في مارس سنة 2021 م ، وامتناعها عن تسييل الميزانية التسييرية للمفوضية التي لم تصرف لها منذ سنة 2015.

– الحكومة تجاهلت كافة المخاطبات والمطالبات وعدم التعاطي مع ملف مفوضية المجتمع المدني بحيادية وإنصاف.

– الحكومة تمادت في الانحياز الكامل للمفوضية الموازية في طرابلس وتسييل ميزانية لها متجاهلة عن عمد المفوضية الشرعية بهدف دفعها إلى عدم التمسك ببقاء مقر إدارتها العامة في مدينة بنغازي ونقلها إلى مدينة طرابلس .

– سياسات وإجراءات حكومة الوحدة العبثية الاستفزازية ترسخ للمركزية المقيتة وتسعى لإنهاء وجود أي إدارة عامة في مدينة بنغازي وتفريغها تماماً من مؤسساتها .

– نطالب مجلس النواب والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما قامت به ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية من إجراءات تعسفية دون وجه حق وبمخالفة القوانين وقرار إنشاء المفوضية واللوائح المنظمة لعملها .

#ليبيا_24

2022-08-01 16:14:04

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