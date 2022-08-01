#عاجل.. عثمان #عبد_الجليل المتحدث باسم حكومة #باشاغا ووزير الصحة بها: تم نقل 37 حالة من الحالات المصابة المتواجدة في مركز #سبها الطبي، ومستشفى #بنت_بية إلى مدينة #بنغازي؛ لتلقي العلاج وذلك بسبب قلة الإمكانيات الصحية بمستشفيات المنطقة الجنوبية.

– تم التنسيق مع مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي لاستقبال للحالات.

– سنتابع الحالة الصحية لجميع الحالات وإذا تطلب الأمر سننقل الحالات الحرجة لتلقي العلاج خارج البلاد.

– أتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا وذويهم.

– أتقدم بكل الشكر للكوادر الطبية والطبية المساعدة بمركز سبها الطبي ومستشفى بنت بية وجهاز الإسعاف والطوارئ على مجهوداتهم الكبيرة لإسعاف وإنقاذ حياة المصابين، رغم قلة الإمكانيات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-01 18:36:31

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