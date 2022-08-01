عاجل > عثمان عبدالجليل وزير الصحة في حكومة باشاآغا و المتحدث باسمها يعلن سبب انفجار ” خزان بنت بية ” . ⚡️الخزان كان به ثقب و سائق الشاحنة فصله على الطريق و تجمهر عليه عدد من المواطنين . ⚡️شخص حاول إيصال مضخة ببطارية لشفط الوقود تسبب في التماس كهرباء أدى لإنفجار الوقود والناس متجمهرين جواره . #ليبيا #المرصد