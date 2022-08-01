بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة آليات المحافظة على الإنتاج وزيادته، وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة مناقشة العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج وزيادته إضافة إلى تشجيع بعض الشركات على العودة لتطوير القطع الاستكشافية

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